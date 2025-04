El día que Ricardo Darín, protagonista del Eternauta, rechazó a Hollywood

¿Cuál fue la película de acción, éxito de Hollywood que rechazó Ricardo Darín?

Tal vez no muchos recuerden que le ofrecieron actuar en uno de las peliculas más grandes de la historia del cine de acción: "Hombre en llamas", aquella desgarradora historia que tuvo de protagonistas a Denzel Washington y Dakota Fanning. "A mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente seria y le dije que no. Además me jodía que me dijeran que el director no aceptaba un no por respuesta. Era para la película Hombre en llamas, con Denzel Washington", reveló Ricardo Darín.