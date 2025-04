El rompecabezas de Federico van Mameren: lo simple que siempre sale mal

El conductor de Panorama Tucumano resaltó que el rompecabezas de la provincia tiene piezas que no encajan. ¿Por qué no puede organizarse con normalidad algo tan básico como la entrega de tarjetas? ¿Por qué el caos parece inevitable, inevitablemente nuestro? Van Mameren se pregunta, no sin ironía, si en los operativos de reparto de bolsones alimentarios hay una prolijidad envidiable, si hasta los remiseros saben a qué votante deben llevar el día de las elecciones… ¿por qué entonces no se puede coordinar un simple reparto de tarjetas?