Dos jugadores de Los Pumas 7s, nominados a mejor jugador del año

Moneta y González Rizzoni competirán con el español Pol Pla. Además, Moneta fue nominado al try del año, por una jugada contra Australia en el Seven de Hong Kong. Los ganadores del Try del Año masculino y femenino lo determinarán los votos del público. El voto cerrará el jueves 1 de mayo y se puede votar en la web de World Rugby. Los premios se entregarán el domingo 4 de mayo, en Los Ángeles.