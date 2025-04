Qué dice la carta del cardenal Becciu, sancionado por Francisco, tras renunciar al cónclave

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, decidí obedecer como siempre lo he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia”, dijo el cardenal, en el mensaje enviado a la AFP por su abogado. El sacerdote había sido notificado por el cardenal Pietro Parolin, por años el número dos en el Vaticano, quien le presentó a Becciu dos documentos firmados por el pontífice argentino que confirmaban que no podría participar.