Los motivos por los que un equipo italiano jugó con una camiseta sin su escudo ni sus colores

Aunque Lecce amenazó con no presentarse, finalmente viajó el mismo día del partido. El encuentro terminó 1-1, pero el resultado fue anecdótico. “Estuvimos en el campo porque honrar a Graziano no es no jugar, sino mantenernos unidos como grupo”, explicaron desde el club, agradeciendo al ministro de Deportes por sus intentos fallidos de postergación.