Indiana Jones supera las estimaciones de ventas tras su llegada a PlayStation 5

La llegada de la esperada versión de Indiana Jones and the Great Circle para PlayStation 5 ha tenido un arranque comercial sorprendente. A pesar de haber llegado más tarde que las ediciones para Xbox y PC, esta versión exclusiva de PS5 ya ha superado en ventas a sus competidores, generando un notable impacto en el mercado del videojuego .

Un debut tardío que no frenó el éxito de Indiana Jones and the Great Circle