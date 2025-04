Atlético Tucumán en caída libre: el dato que enoja a los hinchas y que hace crecer la preocupación

Los números hablan por sí solos. En el último tiempo, el Atlético de Lucas Pusineri parece haberse acostumbrado a perder (0-1 vs. Gimnasia La Plata, 1-2 vs. Newell’s, 0-1 vs. River, 1-2 vs. Vélez, 1-2 vs. Platense, 3-2 vs. Instituto -única victoria en la racha- 0-1 vs. San Lorenzo y 0-1 vs. Godoy Cruz.