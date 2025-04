Osvaldo Jaldo confirmó que el sector público no trabajará el viernes 2 de mayo

Fomentar el turismo

Jaldo confirmó que por disposiciones establecidas por un decreto nacional "sabemos que el 1 de Mayo es feriado y no se trabaja, pero el día viernes 2 es declarado No Laborable por el gobierno nacional, “es No Laborable para el sector público donde no se trabaja (en todos los ámbitos de los Poderes del Estado) y está calificado para (fomentar) el turismo y apoyar a la industria sin chimenea que genera puestos de trabajos, dinamiza la economía y debemos seguir acompañando a los trabajadores que directamente viven del turismo, por lo que es una actividad que debemos seguir acompañando y fomentar", precisó.