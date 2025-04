Cartas de lectores: Nuevo gobierno

La “nueva presidenta de los argentinos”, la señora Kristalina Georgieva (que a su vez es directora gerente del FMI) le ordenó a Javier Milei que avance con la profundización de las reformas laborales y previsionales en nuestro país. Obviamente, como es habitual en los gobiernos antipopulares, estas reformas serán perjudiciales para los trabajadores y para los futuros jubilados. Además, desde su otra función como directora del FMI (entidad que es gran acreedora de la República Argentina merced a las deudas contraídas por las gestiones de Macri y de Milei) la señora Georgieva instó a los argentinos a votar en las próximas elecciones por los candidatos de La Libertad Avanza y así “mantener el rumbo y que no descarrile la voluntad de cambio”, ya que necesita la continuidad de las decorativas autoridades actuales para así asegurarse este vínculo altamente provechoso para esta institución. Días atrás, en este mismo espacio, manifesté que al recibir un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional Milei había entregado la conducción del país a esta institución; la intromisión de Kristalina no hace más que confirmar esto. Así que ya saben todos aquellos que votaron a Milei que este los abandonó y no gobierna más, ahora están en manos de una señora nacida en Bulgaria y que los destinos de la patria ya no se deciden en Casa Rosada sino en un edificio sito en Washington DC, en los Estados Unidos de América.