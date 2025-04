"Le pegaste a tus hijos": la polémica frase de Agustín Marchesín a Miguel Borja en el superclásico

Agustín Marchesín, goleiro do Boca Juniors, para Miguel Borja, no Superclássico.



"Batedor de criança, você bateu no seu filho, venha bater em mim."



Em 2024, Borja foi acusado de violência doméstica contra um dos seus filhos.



