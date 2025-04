Ni la lluvia pudo frenar a El Alberto en el especial del turf

Apenas se abrieron los partidores, El Alberto se adueñó de la delantera, posición que le cedió a Candy Gato en el palo de los 1.200 y hasta el codo de los 800 metros. “Venía muy cómodo adelante, pero cuando vi que el que salió a presentarme lucha no era uno de los candidatos, preferí dejarlo pasar para que no se desgaste”, contó el jinete Facundo Morán, que le brindó una excelente conducción al nieto materno de Easing Along.