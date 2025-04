Madrid fue testigo de una caída histórica: Djokovic, eliminado en su debut ante Matteo Arnaldi

El partido fue tan simbólico como contundente. Djokovic cometió tres dobles faltas y sumó 20 errores no forzados solo en el primer set, una muestra de su bajo ritmo de competencia sobre polvo de ladrillo, superficie en la que apenas había disputado un partido en toda la temporada. Pese a algunos intentos por levantar al público y remontar en el segundo parcial, el serbio no logró inclinar la balanza ante un Arnaldi decidido, quien aprovechó sus oportunidades y no se amedrentó ni por el rival ni por el escenario.