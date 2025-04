Piazolla, Edith Piaf y Elvis Presley: así era la "playlist" del papa Francisco

Lo que dijo el papa Francisco sobre sus favoritos musicales

"Entre los músicos, me encanta Mozart , por supuesto", declaró el pontífice al padre Antonio Spadaro, editor del periódico jesuita La Civiltá Cattolica , en 2013. "El 'Et incarnatus est' de su Misa en do menor es inigualable; ¡te eleva hacia Dios!". Otras opciones fueron un poco más eclécticas, señalaron desde NPR Music. Richard Wagner era uno de los favoritos, pero no cualquier grabación de Wagner; el papa mencionó específicamente una interpretación del enorme ciclo del Anillo del compositor , dirigida por Wilhelm Furtwängler, grabada en directo en 1950 en La Scala de Milán.