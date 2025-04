Doohan dijo que se sintió bien cuidado por el equipo ante las versiones de ser reemplazado por Colapinto

Se tiene fe

“En mi caso, sé que el ritmo ha estado ahí desde el principio, así que eso también es una confianza interior que puedo llevar conmigo, saber que por mucho que siempre haya presión y presencia, saber que no me estaba afectando”, reconoció.



Doohan es uno de los cuatro pilotos que aún no han puntuado esta temporada, junto con Fernando Alonso, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto.