La suba de aranceles por parte del Gobierno de Trump afectará el mercado frutihortícola global

Los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles de frutas en un 10% han revolucionado al sector. La principal preocupación reside en quién pagará ese plus. Difícilmente se lo podrá trasladar al precio que paga el consumidor estadounidense -poco flexible a los aumentos de precios-, y los minoristas no están dispuestos a arriesgar parte de su cuota del mercado. “El dilema que se plantea a los productores y exportadores es absorber este plus mediante la merma de sus ganancias o buscar otros mercados, algo nada fácil dado que todos los países se enfrentan a nueva repartición del comercio mundial”, indicó Betina Ernst, de Topinfo. Precisó que tanto Chile como Perú han tenido una fluida relación comercial, con ventajas arancelarias. “Se desconoce si esto representará una ventaja en el actual escenario de negociaciones”, añadió.