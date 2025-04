El Poder Ejecutivo envió $6.300 millones a comunas y recibió críticas

Reacciones

Pero la decisión del PE de reforzar las partidas para las comunas rurales generó reacciones en contra. La diputada nacional Paula Omodeo (CREO), del interbloque de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que “la plata no falta; falta orden y falta vergüenza”. “Se nos ríen en la cara”, agregó. Según la diputada, el artículo 9 de la Ley de Presupuesto 2025 habilita un sistema poco claro para el envío de fondos a las comunas. “Básicamente: se manda plata a un agujero negro”, afirmó. Y añadió que el decreto autoriza una suba en el presupuesto de la Secretaría de Municipios y Comunas, sin exigencia de trazabilidad ni planificación previa. “Cada comuna recibió en promedio $67 millones. ¿En qué se gasta esa plata? No hay un plan, no hay control, ni siquiera una mínima obligación de informar. Eso no puede seguir pasando”, dijo. Y planteó que ese dinero bien podría ser destinado a “hospitales, escuelas equipadas, rutas, caminos, puentes”, pero “esa plata no llega a los tucumanos”. “No la vemos; no hay seguimiento, no hay control”, sostuvo. Y vinculó la situación con los comicios. “Empezó el fondeo electoral. La historia que se repite cada vez que hay elecciones en Tucumán: millones que se reparten sin control y sin transparencia”, apuntó Omodeo.