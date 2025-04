Un piloto argentino fue suspendido por dos años y multado con una donación de $30 millones

Cuando la competencia finalizó, la furia de Pernía se vio en todos los medios de comunicación. El ex jugador de fútbol se dirigió directamente a Jakos, lo sujetó del cuello y lo increpó con dureza frente a las cámaras. “Así no se corre, pendejo, porque me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”, sentenció aquel día Pernía.