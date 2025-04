Esta fue la última "travesía" de Francisco antes de morir: un gesto de amor que emocionó al mundo

Una despedida con el corazón en los márgenes

Según relató Ambarus a la prensa italiana, el Pontífice se enteró de la difícil situación financiera del proyecto productivo dentro del penal y no dudó en ofrecer su ayuda: “Me respondió: ‘Casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta’. Y me dio 200.000 euros”. Esa suma ayudará a reducir el precio de la pasta, mejorar las ventas y crear nuevas oportunidades laborales para jóvenes privados de su libertad.