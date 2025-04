El gesto que emocionó al mundo: quién es la monja que rompió el protocolo para despedir al papa Francisco

No era raro que la monja llegara con algún grupo marginado a las puertas de Santa Marta, la residencia papal. Y el Papa siempre abría la puerta. Para Geneviève, no existía “demasiado lejos” cuando se trataba de acercar a alguien al corazón de la Iglesia. Y para Francisco, ella era una interlocutora directa con realidades que muchos prefieren ignorar. Por eso la apodó con cariño “L’enfant terrible”: una mujer de espíritu rebelde y sensibilidad profunda, que no pedía permiso para hacer el bien.