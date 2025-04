Papa Francisco y una inesperada confesión sobre Argentina: "No extraño"

Papa Francisco: “No extraño Argentina”

Una de las frases que más resonó fue su respuesta cuando Castro le preguntó si extrañaba su país natal. Francisco fue directo: “¿Sabés que no? Como que haber vivido 76 años allí… siempre pienso con simpatía, porque la quiero a la patria, pero no siento esa ansia de volver. No extraño”, dijo con sinceridad.