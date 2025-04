La historia de Snuppy: el primer perro clonado en medio de un escandalo ético

Sin embargo, la clonación de perros es un proceso muy diferente y mucho más complicado. De acuerdo al artículo científico Dogs cloned from adult somatic cells, publicado en 2005, "esta tecnología no ha tenido éxito hasta ahora en perros debido a la dificultad de madurar los ovocitos (N del R.: célula germinal femenina "inmadura", que está en proceso de convertirse en un óvulo) caninos in vitro".