"Vamos a ir a ganar en Mendoza y después buscaremos la clasificación en casa", dijo el capitán de Atlético

A sus 35 años, el “Bebé” vive esta etapa con madurez y un ojo puesto en el futuro. Actualmente, cursa el segundo año de la carrera de director técnico, una decisión que lo conecta con la posibilidad de seguir vinculado al fútbol cuando decida colgar los botines. Sin embargo, aclara que en este momento no piensa en otra cosa más que en el equipo: “Ahora en lo único que pienso es en Godoy Cruz. Tenemos que ir a Mendoza y tenemos que ganar. Después no hay cansancio, no hay nada. Solamente las ganas que tenemos nosotros de salir adelante y de competir, y de dejar el nombre de Atlético donde se merece”.