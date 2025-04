Qué publicó Martín Caparrós tras la muerte de Francisco qué generó una catarata de críticas

"Das pena con tu comentario. Silencio si no tenés nada valioso que aportar. Respeto", le respondió una usuaria, mientras que otro le escribió: "No soy ningún fan de la iglesia ni de Bergoglio, pero el tipo se metió con una agenda reformista denunciando esas mismas cosas que vos, y queriendo introducir ideas de cambio, y no se te ocurre nada más que burlarte de la muerte de un hombre que acaba de morir".