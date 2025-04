Una nueva cámara oculta complica más a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo: "A la barrabrava le pagamos..."

"Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama. Mañana me voy a presentar a derecho y voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel, me voy a presentar a derecho para dar nombres ante un juez, como tiene que ser. Obviamente no tengo ningún tipo de vinculación ni de culpa en este caso", lanzó el directivo.