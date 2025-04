El rompecabezas de Federico van Mameren: "La muerte de Francisco y los liderazgos que necesitamos"

“En esta misma redacción, no hace muchos años, había un viejo corresponsal de Metán que se acercó a nuestro querido Dardo Nofal y le dijo: ‘ha visto que se está muriendo gente que hace mucho no se moría’. Aquella anécdota no llevaba a otra cosa que la propia sorpresa de lo que ocurría. Algo así nos pasó en estas dos semanas, entre la pérdida de Mario Vargas Llosa y Francisco, el papa argentino que cambió la Iglesia”, comentó Federico van Mameren, conductor de Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.