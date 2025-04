“Sácalo que es mufa”: la historia detrás del día que Basile echó al Papa del vestuario

Lejos de agradecer la presencia espiritual, Basile reaccionó con desconfianza. “Si me trajiste porque el equipo no gana, no puede entrar alguien que viene siempre. ¡Sacalo, es mufa!”, fue su orden tajante. Miele intentó mediar, pero finalmente le pidió al sacerdote que se retirara, ante su evidente incomodidad.