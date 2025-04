Un manual de instrucciones para entender el cónclave que elegirá al nuevo Papa

Se utiliza en el ritual del cónclave para marcar el inicio de la clausura de los cardenales en la Capilla Sixtina. Luego cada cardenal hará el juramento con las manos sobre los Evangelios diciendo: “Et ego ...cardinalis... spondeo, voveo ac iuro silentium” (yo, ... cardenal ... prometo, me obligo y juro silencio) añade: «Sic me Deus adiuvet et haec Sancta dei Evangelia quae manu mea tango» (Que Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano).