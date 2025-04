Las ruinas de Lules y las cartas de Bergoglio

“Yo quería buscar la forma de mejorar las ruinas, porque no estaban bien, y también necesitaba un sueldo, porque en ese momento no tenía nada más que la casa y las colaboraciones de los turistas”, recordó. En una ocasión, Bergoglio le mandó dinero y la correspondencia se mantuvo en el tiempo. Incluso, en 2009 ella viajó a Capital Federal y fue a la sede del Arzobispado. Pero no lo encontró.