Cartas de lectores: combatir el narcotráfico

Una frase atribuida al general Charles de Gaulle dice que: “las fuerzas armadas no sirven para nada, salvo cuando todo depende de ellas”. Hago esta introducción para expresar mi desacuerdo con la opinión del lector Avignone (carta del 16/04). Todos los argentinos sabemos cómo fue el desarrollo del narcotráfico en Colombia, México, Ecuador y otros países; hemos consumido mucha información de diarios, películas y series de televisión. No podemos, cobardemente, simular que ignoramos el problema: tráfico de drogas, blanqueo de dinero, venta de “protección”, extorsiones, amenazas, etc. No podemos negar que está muy contaminada la policía, la justicia y la política por el flagelo del narcotráfico. A diario nos llegan noticias del problema narco en Rosario y en el conurbano bonaerense, también el secuestro de drogas por la policía de Tucumán. Es fácil de advertir que esto se está extendiendo por todo el territorio, es muy probable que tengan conexión los traficantes con colegios, escuelas y otras instituciones. Es muy grave lo que está sucediendo, la droga entra por las fronteras del norte y estas son muy vulnerables,; este es el momento de recurrir a las fuerzas armadas, no esperemos que “todo dependa de ellas”.