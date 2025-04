Atlético Tucumán continúa en búsqueda de la solidez

En ese contexto, Pusineri empezó a tomar decisiones importantes. Una de ellas fue el cambio de arquero. Juan González reemplazó a Tomás Durso y, aunque no tuvo actuaciones sobresalientes, ofreció el nivel necesario para generar confianza en el entrenador. La transición fue natural y sin roces visibles, algo que no siempre ocurre cuando se trata de un puesto tan sensible.