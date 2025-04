Retratar una ciudad que nunca se detiene: entrevista con Lucila Carzoglio y Salvador Marinaro, autores de la nueva Guía de Shanghái en español

Esa es quizás la diferencia con otras guías de viaje. De alguna manera, este tipo de libros reflejan un mundo que ya no existe, una manera de viajar que ya no existe. Como género, las guías se popularizaron en el siglo XIX con los viajes del Grand Tour inglés. Tenían una premisa bastante dudosa: que un libro publicado del otro lado del mundo, usualmente en una metrópolis colonial, tenía validez universal, incluso en lugares a donde no había llegado la “civilización”. Eran libros pensados para evitar que el viajero se pierda. Y tal vez eso es justamente la experiencia más valiosa de un viaje: perderse.