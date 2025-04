¿Cuándo es el próximo fin de semana extra largo? Todo lo que debés saber

El primero de mayo es el Día del Trabajador que coincide con un jueves. Para formar un fin de semana extra largo, el Gobierno nacional declaró como día no laborable con fines turísticos el viernes 2 de mayo. Esto representa un cambio respecto al calendario de años anteriores en que los días destinados a fomentar la actividad turística eran considerados feriados. Esta modificación implica que dependerá de los empleadores si ese día se prestan servicios o no. En caso de trabajar, el viernes 2 se pagará de forma ordinaria y no como jornada doble.