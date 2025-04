¿Qué pasa en la cabeza de los astronautas?

Hace poco tiempo regresaron a Tierra dos astronautas que estuvieron nueve meses en la Estación Espacial Internacional (ISS), cuando su estadía estaba prevista para unos pocos días. Esta modificación se debió a un fallo en la nave que los llevó. Por seguridad se decidió que no regresen en ella. Su permanencia fue de las más largas, son pocos los que estuvieron más de 6 meses en el espacio. La ISS tiene insumos suficientes para que los astronautas se queden más tiempo que el previsto, por lo cual esto no era un problema. Se les asignaron tareas, no estuvieron sin hacer nada. De todos modos no debe haber sido fácil permanecer tanto tiempo imprevistamente. Seguramente estaban preparados físicamente para esta larga estadía ya que ambos eran experimentados en los viajes espaciales.