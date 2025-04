Un insulto a la argentinidad

Es un periodista demasiado escritor para los diarios, un intelectual demasiado periodista para la academia. Gran generador de titulares y de polémicas. Por caso, todavía se discute cuán antidemocrático es su pensamiento. Cada vez que vino a nuestro país nos tiró naranjazos. Hay mucho material: no es lindo lo que dice, y nosotros, lectores del siglo XXI, nos horrorizamos especialmente por algo muy puntual: no dice lo que queremos escuchar. Al contrario, nuestra época se caracteriza por decidir de antemano qué queremos oír. Todo es un cálculo de audiencias. De todas maneras, están muy bien formuladas, como aquella de: “El argentino es el hombre a la defensiva, que se comporta como si ya fuera famoso.” Ortega y Gasset admira nuestra vivacidad, nuestra inteligencia, nuestra cultura, pero desconfía de cierto gesto hueco de nuestra intelectualidad: “El argentino tiene un poder prodigioso de hablar con abundancia y seguridad sobre un libro que no ha leído, sobre una obra que no existe.” Gran talento.