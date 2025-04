Gobernar es explicar: devaluación, precios y un Milei que tiene sus propias ñoñerías

Bien podría haberle explicado a una sociedad desacostumbrada a estos mecanismos que la flotación cambiaria es libertad (su materia) y por eso quizás los precios del día no dicen nada y que hay que mirar los procesos, pero éste es un arte no apto para estómagos flojos, ya que lo que hoy parece el abismo, al día siguiente se corrige si los deberes están bien hechos. O podría haber insistido en que el “dólar oficial” no existe más, una materia a aprobar por los videografistas de la televisión. Pero no, él se decidió por agredir no sólo a quienes no piensan como él, sino a la institucionalidad que representa. Y esto tampoco es una “ñoñería”, sino su naturaleza.