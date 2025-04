En la tercera rueda sin cepo, el dólar cayó con fuerza: a cuánto se vendió en Tucumán

Milei habló sobre la posibilidad de que el Banco Central intervenga en el tipo de cambio

El mandatario sostuvo que el Banco Central no intervendrá en el mercado cambiario para sostener el precio hasta, según dijo, toque los $1.000 por dólar. "No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda. Esto es, hasta $1.000 no se compra", comentó el mandatario en su cuenta de X.