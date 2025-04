Turismo en Semana Santa: la combi de Juan y Ana, devenida en casa rodante

A sus 77 años, Juan sigue siendo camionero de alma: “Fui chofer, después tuve mis camiones y casillas. Siempre estuve equipado para salir”. Ana, su compañera de toda la vida, agrega: “Si no hubiera sido por él, no habría conocido tantos lugares. Me encanta la ruta”. Llevan más de 50 años casados. “Después de tanto tiempo, ya somos como hermanos”, bromea él.