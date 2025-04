¿Qué hay detrás de la reforma electoral y de la Boleta Electrónica?

¿Por qué el vicegobernador empuja la versión salteña de la Boleta Electrónica? Una interpretación puede estar ligada a que la BUE no parece ser incompatible con el acople. Si bien en esa provincia no hay colectoras, sí hay frentes que albergan distintas listas. El artículo 14 de la Ley Electoral salteña habla de “adhesión”: “Cuando en una lista de un partido o frente electoral no se postularen candidatos en una o más categorías, podrán incorporarse, por vía de adhesión, a los candidatos de otra lista del mismo partido o frente electoral. Deberá mediar una adhesión única por categoría, con la confirmación expresa de quienes reciben dicha adhesión. La adhesión será siempre de los cargos municipales a los departamentales y de éstos al cargo provincial, si correspondiere”. Es, con otra palabras, prácticamente lo mismo que el sistema de acoples.