La impactante oferta que prepara un equipo de Fórmula 1 para sumar a Max Verstappen

De concretarse esta compra, el fondo saudí haría una inversión importante en la escudería, con la intención de ser protagonista a partir de 2026, cuando entrarán en vigencia nuevos reglamentos técnicos. Y la principal ilusión es la de sumar a Verstappen, a quien le ofrecerían un contrato de tres años por un total de U$S 300 millones. Con esto, el neerlandés pasaría de ganar U$S 50 millones anuales a ganar u$S 88 millones.