Su mamá vendía tortas fritas para verlo jugar y él le dedicó su doblete con la camiseta de San Martín

Después del segundo gol en el José María Minella, el abrazo con el DT fue inevitable. “Ariel me dijo: ‘¿viste que las cosas pueden cambiar de un día para el otro?’”. Esa frase lo acompaña todavía, como una guía en medio del ruido. Porque Esquivel también recibió críticas. Muchas. Pero eligió no quedarse con eso. “Trato de no leer nada, de mantenerme en lo mío. A veces las cosas salen, a veces no. Pero la única forma de cambiar es seguir”, agregó.