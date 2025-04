Cartas de lectores: Milei y el FMI (I)

El reciente desembolso del organismo internacional a nuestro país dejó, como no podía ser de otra manera, mucha tela para cortar. Y haciendo fila para criticarlo tenemos una larga lista. En primer lugar, obviamente, están los mismos que nos sumergieron en el fondo del mar, del desastre que estamos viviendo, sin mostrar el menor remordimiento y ni un poquito de autocrítica. Luego vienen los sadomasoquistas que los votaron 20 años seguidos, una y otra vez, muchos de los cuales todavía insisten a través de estas mismas páginas, en convencernos de su crónica estupidez. Después vienen los que, conscientes del cambio de época, apuestan todo al fracaso del actual gobierno, porque sin el “Estado presente” se les acaba el curro del que vivieron siempre. Y como furgón de cola, no podían faltar la casta sindical y la izquierda vernácula, a los cuales la única idea que se les cae, desde el fondo de los tiempos, es el paro y la movilización. Todos ellos algún día deberían entender, sin entrar en discusiones técnicas de la cuestión y aunque sea una misión imposible, que si alguien hoy en día nos presta, aunque sea un mísero dólar, hay que besarle los pies, considerando nuestro nefasto pasado de incumplidores seriales y mentirosos compulsivos. Por supuesto los que preferían pedirle al “hermano bolivariano” a una tasa del 15 % (cuando el fondo prestaba al 5 %), no lo aceptarán jamás. Antes mejor emitir pesos a mansalva y sin piedad, perjudicando justamente a los que dicen defender. Y por sobre todas las cosas, aunque les duela atrozmente, deben aceptar que este gobierno está haciendo lo que prometió en campaña: ajustar, achicar, reprimir, no emitir, despedir y tantas otras cosas que ustedes no harían nunca jamás, ni en sus peores pesadillas. Es más, recuerden cuando demonicen al FMI que este gobierno está superando ampliamente cualquier imposición que nos exigían para otorgarnos este préstamo. Y si a pesar de todo lo antedicho, el pueblo argentino lo vuelve a convalidar en las urnas, bueno…vayan pensando a qué van a dedicar el resto de sus vidas, porque seguramente la política no será una opción.