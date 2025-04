Una estrella de Friends dijo que recibió una señal de Matthew Perry después de su muerte

También la actriz contó qué significó para ella su muerte: “A mí se me rompió el corazón y me sentí muy triste porque él no pudo salir de ese oscuro túnel en el que estuvo por tanto tiempo”. Y continuó: “Si leés el libro de Matthew, vas a conocer el nivel de adicción, era tan profunda. Sabés que, cuando leés los detalles de una persona como Matthew, que tuvo acceso al dinero y a las cosas que él quiso, algunas personas tienen que perder todo en busca de la solución, de la cima”.