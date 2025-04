"Era algo que deseaba mucho", la confesión de Juan González en la previa de Atlético- Independiente

Lejos de mostrarse eufórico o conformista, González se mantiene con los pies en la tierra. Sabe que el puesto se construye partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Y también reconoce que, por momentos, pensó en otras opciones. “Uno siempre quiere jugar, pero también valora el esfuerzo que el club hizo. Y cuando llegan los minutos, todo cambia. Reformulás tu mirada, tus objetivos.” Cuando se le pregunta si extrañaba esta sensación de estar bajo los tres palos, no duda. “Muchísimo. Es lo que uno disfruta, lo que uno eligió. Me encanta entrenar, siempre me mantuve enfocado porque sabía que en algún momento iba a llegar. El apoyo de la familia fue clave para no caer, para seguir.”