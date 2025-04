"El antiperonismo es mayoría en el país", aseguró Alberto Fernández

Durante una conversación en Radio Splendid, el ex mandatario se mostró autocrítico y lanzó definiciones fuertes sobre el rol del peronismo en la actualidad. “Los peronistas tenemos que entender dos cosas. Primero, que no somos mayoría en el país. El antiperonismo es mayoría. Por eso tenemos que estar lo más unidos posible y escuchar lo que la sociedad nos dice. Porque la sociedad ya nos dijo: ‘ustedes no sigan más’. Y en eso todos tenemos una cuota de responsabilidad, no solo yo”, expresó.