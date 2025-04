El presente de All Boys le abre una chance a San Martín para afirmarse arriba

NO LEVANTA CABEZA. All Boys todavía no conoce la victoria en condición de visitante.

Como un barco que navega en aguas turbulentas tras haber surcado mares más calmos, All Boys enfrenta esta temporada con la esperanza de recuperar el rumbo que lo acerque nuevamente a los primeros puestos. El equipo de Floresta, próximo rival de San Martín de Tucumán, que el año pasado alcanzó los cuartos de final del Reducido, inició esta campaña con resultados irregulares, reflejando un presente que dista de sus aspiraciones. Mariano Campodónico, quien asumió la dirección técnica a mediados de 2024, continúa al frente del equipo tras renovar su contrato hasta diciembre de 2025. En su anterior ciclo, logró una destacada actuación al dirigir 16 partidos con un saldo de siete victorias, seis empates y tres derrotas, llevando al equipo al cuarto puesto de la Zona A y clasificándolo al octogonal final. Ese rendimiento le valió la continuidad, pero en este nuevo campeonato las cosas cambiaron. En lo que va del torneo, el “Albo” acumula tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El arranque inconsistente sembró dudas en la dirigencia e incluso puso en la cuerda floja al ex delantero del “Santo” Campodónico, cuya continuidad se sostuvo en parte por el respaldo del plantel y la falta de alternativas viables en el corto plazo. Los tres triunfos llegaron contra Racing de Córdoba (4-0), San Miguel (2-1) y Güemes de Santiago del Estero (3-1), todos en condición de local. Para esta temporada, el “Tanque” mantuvo su esquema táctico preferido, el 4-2-3-1 para encontrar un equilibrio entre defensa y ataque. Sin embargo, los resultados hasta ahora no fueron los esperados. El equipo alternó buenas actuaciones con partidos en los que mostró una preocupante falta de contundencia en las áreas. El mercado de pases trajo movimientos significativos en el plantel. Entre las incorporaciones se destacan Julián Veinticinco (El Linqueño), Leandro Desábato (libre), Lukas Ramil (Vélez Sarsfield) y Claudio Campostrini (General Lamadrid). En cuanto a las bajas, se registraron las salidas de Ariel Torres (Sportivo Italiano), Diego Guallama (Liniers), Santiago Patroni (Defensores Unidos) y Franco Toloza, delantero que se unió a San Martín de San Juan. Estas modificaciones generaron una plantilla con una media de edad de 26 años, intentando encontrar un equilibrio entre juventud y experiencia. A pesar de algunos rendimientos individuales positivos, el colectivo todavía no logró consolidarse. En el aspecto ofensivo, Campostrini se destacó como el máximo goleador del equipo con tres tantos, ubicándose entre los principales artilleros del torneo. Mientras que Thiago Calone también aportó con dos goles, mostrando su capacidad en el mediocampo y convirtiéndose en una de las piezas más activas del equipo. No obstante, el equipo mostró falencias defensivas, especialmente en los tramos finales de los partidos, donde cedió puntos importantes. La falta de solidez en la zaga y algunas desconcentraciones fueron factores determinantes en los resultados adversos. All Boys recibió goles en ocho de los diez partidos disputados, un dato que explica en parte su presente irregular. Un 2024 para el recuerdo En la temporada pasada, All Boys finalizó la fase regular con 58 puntos en 38 partidos, producto de 15 victorias, 13 empates y 10 derrotas, alcanzando los cuartos de final del Reducido. Ese desempeño generó expectativas para la presente temporada, pero hasta el momento el equipo no estuvo a la altura. El contraste entre un ciclo anterior prometedor y un presente inestable genera incertidumbre entre los hinchas. Tal es así que en la Copa Argentina, All Boys fue eliminado en los 32avos de final por Atlético Tucumán, tras caer 2-1 en Rafaela. Lisandro Cabrera y Leandro Díaz marcaron para el “Decano”, mientras que Campostrini descontó para el “Albo” en el tramo final. Esa derrota significó otro golpe anímico y encendió aún más las alarmas en Floresta. Con ese panorama, San Martín buscará aprovechar las debilidades del conjunto de Floresta y quedarse con los tres puntos que le permitan sostenerse en la cima del torneo.