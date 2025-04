¿Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a juntarse en una cancha?

“De presidente no voy a ir. No estoy preparado. Soy entrenador. Obvio que me quieren subir siempre a un coso político... No estoy preparado para ser presidente. Vos te tenés que preparar. Tenés que tener en claro. No estoy preparado”, aseguró el ex delantero, que mantuvo algunas tensiones con Riquelme en los últimos años.