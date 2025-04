Javier Milei sobre el fin del cepo: “Todo empuja a que el tipo de cambio caiga”

Milei negó que la salida del cepo haya sido solicitada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “De 195 países que están en el Fondo, solo cinco tienen superávit financiero, y uno somos nosotros. Así que no me vengan con que la vieron. Hubo momentos donde la Argentina estaba con superávit pero era porque no pagaba la deuda", precisó.