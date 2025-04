Milei puso plazos para el fin de la inflación

El líder de La Libertad Avanza insistió con la hipótesis de que la liberación -con un sistema de bandas- de la cotización de la moneda extranjera derive en una suba inflacionaria. “El dólar es un precio más”, afirmó en una entrevista con El Observador. Y planteó que, en rigor, el fenómeno inflacionario está sujeto a otras variables. “Si no modifico la cantidad de dinero, los precios no tienen por qué subir. Y si hay cambio de precio relativo, va a tener que bajar la demanda de otro y, por lo tanto, su precio. No varía porque no varía la cantidad de dinero”, aseveró. E insistió: “si yo no aumento la cantidad de dinero, los precios reales no tienen por qué aumentar”.