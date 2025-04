Georgina Barbarossa apuntó contra Viviana Canosa tras las acusaciones contra Lizy Tagliani

¿Qué dijo Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani?

La periodista confesó en su programa: "Yo laburaba mucho, era muy exitosa, no era mamá todavía, tenía seis o siete tapas de la Revista Gente por año, mi programa de espectáculos era una bomba, era un gran momento mío y tenía 40 años. Hacía un programa de espectáculos y cuando me enamoré del padre de Martina, dejo todo... Pero antes, era Radio Vale de 6 a 10 de la mañana. Es mentira lo que dice Lizy, ella me iba a peinar y como a mi me causaba mucha gracia, le decía 'sentáte y contá anécdotas que a la gente le va a divertir mucho'. Y estuvo muchos meses al aire hasta que la gente de del Moro se la llevó. Es la primera vez que dice que primero trabajó conmigo en radio y, yo no necesito ningún laurel porque creo que ella está en el lugar que se merecen y es súper talentoso, acá no se discute el talento. Iba a llegar igual, conmigo o sin mí. Mucha gente me dice, ¿qué es lo de la cucharita? Que no se entiende".