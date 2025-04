El ex ministro Lacunza elogió el fin del cepo: "Sembrará un mejor futuro económico"

El ex ministro de Economía de Mauricio Macri dijo que fue una “buena decisión” por parte del oficialismo: “Había una materia pendiente. Como el Gobierno decía ‘aprobé la materia fiscal y monetaria, pero me había quedado una previa, que era la cambiaria, que era normalizar el mercado de cambios’. Para ser precisos, no se terminó de rendir. Se empieza a rendir mañana con la remoción inicial del cepo. Pero no quita, insistió, que sea una buena noticia terminar de normalizar una economía que estaba muy patas para arriba del gobierno anterior”, resaltó.